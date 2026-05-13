Солистка Total отреагировала на скандал с Линдой и Фадеевым Певица Черкунова назвала шоком скандал с Линдой и Фадеевым

Скандал, разгоревшийся вокруг певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) и продюсера Максима Фадеева, стал шоком для многих, заявила двоюродная сестра последнего и солистка группы Total Марина Черкунова. В разговоре с «Москвой 24» артистка отметила, что не может наблюдать за тем, что происходит.

Мы сейчас в панике. Заткните мне уши и закройте мне глаза, потому что я не могу это наблюдать. Это мой родной человек. И я не верю, что так вообще возможно, — поделилась Черкунова.

Она поделилась, что Линду отпустили с допроса. Черкунова также добавила, что ее родственник не поддерживает с ней связь. По ее словам, номера телефонов Фадеева для нее недоступны.

О допросе певицы Линды сообщалось накануне, 12 мая. Вместе с ней в отделении находились ее нынешний директор Михаил Кувшинов и директор ООО «Профит» Дарья Шамова, у которой ранее прошли обыски. Конфликт между Линдой и Фадеевым продолжается уже много лет. По словам артистки, причиной разрыва стали финансовые вопросы и методы продвижения.