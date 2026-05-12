«Стала много работать»: дочь Славы рассказала о ее эмоциональном состоянии Дочь Славы сообщила, что эмоциональное состояние матери стало лучше

Дочь певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) Александра Морозова рассказала NEWS.ru, что ее матери стало лучше. Певица сообщала в соцсетях, что испытывает тяжелое эмоциональное состояние.

Она сейчас намного лучше. И это также можно видеть по ее социальным сетям, что она стала позитивнее, и я этому очень рада, — отметила Морозова.

По словам девушки, ее мать очень много работает, что также сказалось на исполнительнице. Морозова отметила, что поддерживает певицу своей любовью.

Возможно, она в моменте стала очень много работать, прямо очень много. Это очень круто, что она такая востребованная артистка, но она начала загонять себя, — призналась дочь певицы.

Ранее сообщалось, что певица продала квартиру на Арбате площадью 173 квадратных метра, с которой не удавалось расстаться несколько месяцев из-за скандала с недвижимостью ее коллеги Ларисы Долиной. Артистка была вынуждена снизить цену объекта на 20 млн рублей, и итоговая сумма сделки составила 120 млн рублей.