Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 16:41

Стало известно, сколько заработает Слава за два концерта в Подмосковье

Певица Слава может заработать более 5 млн рублей за концерты в Щелково и Мытищах

Певица Слава Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) может заработать более 5 млн рублей благодаря двум концертам в апреле, сообщает Telegram-канал «Звездач». По его информации, артистка выступит в Щелково и в Мытищах. Билеты на первое выступление стоят от 3,8 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Предварительно, организаторы заработают на этом концерте около 2,5 млн рублей. На втором концерте они могут получить примерно столько же, хотя стоимость билетов на выступление Славы в Мытищах несколько ниже — от 3 тыс. до 6,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что певица продала квартиру на Арбате площадью 173 квадратных метра, с которой не удавалось расстаться несколько месяцев из-за скандала с недвижимостью ее коллеги Ларисы Долиной. Артистка была вынуждена снизить цену объекта на 20 млн рублей, и итоговая сумма сделки составила 120 млн рублей.

До этого поклонники Славы во время концерта в Пензе заподозрили, что певица вышла на сцену в нетрезвом виде. Артистка остановила выступление и начала выяснять ситуацию прямо на сцене. Позднее она опубликовала видеообращение, где в слезах объяснила, что в тот день плохо себя чувствовала и едва смогла выйти на сцену.

знаменитости
концерты
певица Слава
артисты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.