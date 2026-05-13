В Рязанской области в ДТП пострадали двое детей

В Рязанской области двое детей пострадали в ДТП, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Инцидент зафиксировали 12 мая.

Сообщается, что в 7:10 утра на 21-м километре трассы Захарово-Большое Коровино-Окуньково произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель 38 лет потерял контроль над машиной и съехал в кювет. Автомобилист и его пассажиры, включая 35-летнюю женщину и двух детей в возрасте трех и одного года, получили травмы и были доставлены в больницу.

