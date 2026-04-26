Возможный убийца рязанки и ее ребенка задержан полицией Волк: в Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына

Полицейские Рязанской области задержали подозреваемого в совершении убийства женщины и ее малолетнего сына, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. Задержанным оказался 29-летний житель соседнего региона.

Им оказался 29-летний житель Пензенской области, — следует из заявления.

Мотивы преступления и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются следственными органами. На месте происшествия работают криминалисты, ведется сбор улик.

Задержанный доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а суд изберет меру пресечения. Подробности дела пока не разглашаются в интересах следствия.

