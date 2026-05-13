Назначен новый премьер-министр Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин подписал указ о назначении Магомеда Рамазанова председателем правительства республики, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее депутаты дагестанского парламента единогласно одобрили его кандидатуру.

6 мая врио Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку и возложил временное исполнение обязанностей премьера на Рамазанова. До назначения он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

До этого РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщил, что основным кандидатом на должность главы Дагестана был Рамазанов. Он присутствовал на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в республике. В тот день глава государства попросил Рамазанова «перебраться в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать».