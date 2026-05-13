Психолог ответила, как помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему

Чтобы помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему, родители должны уделять одинаковое внимание всем детям, посоветовала психолог преподаватель Института медицинского образования НАМО им. Н.А. Бородина Юлия Медведева. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что важно понимать чувства старшего.

Сиблинговая ревность — история, которая не обходит почти ни одну семью. Задача родителей в этой ситуации — не уравнять детей по справедливости, а выстроить систему, в которой каждому ребенку хватает внимания, признания и личного пространства. И старшему — в первую очередь, потому что именно он сейчас переживает сильнейший внутренний кризис, — пояснила Медведева.

По ее словам, подростки особенно остро переживают внутренний конфликт. Как уточнила психолог, важно принять, что за обидными словами и грубыми действиями старшего зачастую стоят боль, обида и чувство несправедливости.

Ранее детский психолог Ирина Таранова рассказала, что в период подготовки к ЕГЭ школьникам стоит обращаться за психологической помощью, чтобы разработать собственные стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Специалист подчеркнула, что это позволит ребенку справляться с нагрузкой.