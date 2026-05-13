Суд вынес приговор бывшему главе самарского МЧС за взятки

Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего главу управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко к 11 годам колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Экс-чиновника обвинили в получении взяток на сумму свыше 70 млн рублей.

Бойко приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в четырехкратном размере от суммы взятки. Также он лишен права занимать должности на восемь лет и специального звания генерал-майора, — говорится в сообщении.

По версии следствия, бывший глава МЧС получил взятки на сумму свыше 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности от группы компаний «Витязь». Он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее суд в Москве санкционировал арест бывшего министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова. Его обвиняют в получении взяток.

До этого зампреда ВЭБ.РФ и члена совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Артема Довлатова отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.