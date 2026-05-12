День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:58

Бывшего министра транспорта российского региона арестовали за взятки

Суд арестовал экс-министра транспорта Тверской области Верхоглядова за взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Москве санкционировал арест бывшего министра транспорта Тверской области Игоря Верхоглядова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его обвиняют в получении взяток.

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2026 года в отношении Верхоглядова Сергея Вячеславовича, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Оренбургской области был вынесен приговор бывшему министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александру Самбурскому за коррупцию. Чиновник приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 28 млн рублей. Как установило следствие, с 2020 по 2024 год Самбурский вымогал вознаграждение у глав коммерческих организаций, которые подчинялись его министерству.

До этого стало известно, что зампреда ВЭБ.РФ и члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Артема Довлатова отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Регионы
Тверская область
суды
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
Израиль решил помочь ОАЭ в одном вопросе
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России
Каллас признала глубокую проблему оборонной статьи Евросоюза
Главы Минобороны стран ЕС решили обсудить кредит на оружие с Киевом
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.