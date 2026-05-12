Бывшего министра транспорта российского региона арестовали за взятки

Суд в Москве санкционировал арест бывшего министра транспорта Тверской области Игоря Верхоглядова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его обвиняют в получении взяток.

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля 2026 года в отношении Верхоглядова Сергея Вячеславовича, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Оренбургской области был вынесен приговор бывшему министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александру Самбурскому за коррупцию. Чиновник приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 28 млн рублей. Как установило следствие, с 2020 по 2024 год Самбурский вымогал вознаграждение у глав коммерческих организаций, которые подчинялись его министерству.

До этого стало известно, что зампреда ВЭБ.РФ и члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Артема Довлатова отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.