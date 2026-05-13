13 мая 2026 в 14:38

В Москве прощаются с правнучкой Ленина

Родственники на церемонии прощания с Еленой Ульяновой, двоюродной правнучкой Владимира Ленина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Митинском крематории в Москве началась церемония прощания с правнучкой Владимира Ленина Еленой Ульяновой, передает корреспондент NEWS.ru. Чин отпевания прошел в церкви иконы Божией Матери «Знамение» в Марьине-Знаменском Красногорска.

Ульянова ушла из жизни 8 мая в возрасте 47 лет. Она не была прямым потомком советского вождя, но являлась его двоюродной правнучкой. Род Ульяновых продолжался по линии младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова.

Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993 по 1997 год она училась во Франции и США, после чего вернулась в Россию, вступила в партию КПРФ и посвятила жизнь общественной деятельности. В последние годы она принимала активное участие в жизни заповедника «Горки Ленинские», продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина, по сохранению исторического наследия семьи.

До этого сообщалось, что судьбы детей и потомков руководителей СССР сложились по-разному, поскольку высокое положение родителей далеко не всегда предопределяло легкую жизнь их наследников. Например, у Ленина собственных детей не было, однако он принимал участие в воспитании детей своего брата Дмитрия.

