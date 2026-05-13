Тренер назвал неожиданную причину всплеска интереса к спортзалам в мае

Тренер Литовченко: посещение залов растет в период отключения воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В период отключения воды в спортивных залах растет посещаемость в среднем на 10–20%, рассказал фитнес-тренер основатель спортивной студии Сергей Литовченко. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнул, что это не массовый ажиотаж — первое время россияне пытаются справляться своими силами. Но, по его словам, на второй-третьей неделе людям хочется больше комфорта.

Возможно, бывшие клиенты, которые давно не ходили, но вспомнили, что есть возможность прийти позаниматься в зал и, конечно, искупаться. Наиболее востребован душ — порядка 90%. В других залах, в больших комплексах есть сауны, хаммам, бассейны. Туда тоже люди с удовольствием в этот момент приходят, — пояснил Литовченко.

Ранее сообщалось, что комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга утвердил графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный сезон 2026 года. Горячую воду будут временно отключать для проведения гидравлических испытаний и планового ремонта теплового оборудования и сетей.

Общество
спортзалы
вода
отключения
