ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 11:15

В Минздраве назвали число носителей ВИЧ среди россиян

Минздрав: в России проживает менее 1 млн человек с ВИЧ-инфекцией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Меньше 1 млн человек с ВИЧ-инфекцией проживает в России на сегодняшний день, заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает ТАСС, с 2016 года удалось снизить заболеваемость ВИЧ-инфекции в стране в два раза.

Сегодня в стране живет чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. Это меньше миллиона, — подчеркнул замглавы ведомства.

Плутницкий уточнил, что более 90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем диагнозе и могут своевременно начать лечение. По этому показателю Россия занимает лидирующую позицию в мире, резюмировал замминистра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России за 10 лет сократилась вдвое, тем самым достигнув исторического минимума. Как отметили в Минздраве, динамика продолжает снижаться благодаря увеличению охвата населения тестированием.

До этого Минздрав России утвердил новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. В них установлены сроки выдачи результатов и обновлены требования к подготовке медицинских работников. Согласно требованиям, результаты обследования должны выдаваться не позднее 10 дней после обращения гражданина.

Общество
Россия
Минздрав
ВИЧ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Варварские методы»: экономист объяснил, почему США атаковали Иран
SIM-карта в фото и наркотики в журнале: истории тюремного цензора
Атака ВСУ на Санкт-Петербург 3 июня: куда попали, жертвы, что с ПМЭФ
Россиянин получил ранения после атаки дрона ВСУ на автомобиль
Россиянка получила осколочные ранения головы при ракетном ударе ВСУ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 июня: логистика под ударом, Купянск-Узловой
В российском регионе эвакуировали атакованную ВСУ школу
Популярный маркетплейс анонсировал создание собственного мессенджера
Стало известно, как изменилось положение предпринимателей в 2026 году
На ПМЭФ показали первый отечественный грузовик на независимой подвеске
Анонсированы переговоры с участием Лаврова в рамках ПМЭФ
Раскрыто реальное положение дел в санкционной политике США против России
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Стало известно, как в Херсонской области будут защищать трассу «Новороссия»
Эксперт оценил доходы бюджета России на фоне конфликта Ирана и США
Белоусов обозначил приоритет председательства России в ОДКБ
Удар ВСУ по автобусу в Енакиево 3 июня: сколько жертв, подробности
ВСУ атаковали школу в Мелитополе
Названа страна, в которой пройдет «Интервидение» в 2026 году
Илия Топурия стал участником международного VIP-сообщества 1win
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру
Общество

Беру куриную печень и плавленый сыр: вместо надоевших гуляшей готовлю сырную печенку — нежная, вкусная, к любому гарниру

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить
Семья и жизнь

Молодые сосновые шишки — сокровище под ногами: когда собирать, что готовить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.