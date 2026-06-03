В Минздраве назвали число носителей ВИЧ среди россиян Минздрав: в России проживает менее 1 млн человек с ВИЧ-инфекцией

Меньше 1 млн человек с ВИЧ-инфекцией проживает в России на сегодняшний день, заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает ТАСС, с 2016 года удалось снизить заболеваемость ВИЧ-инфекции в стране в два раза.

Сегодня в стране живет чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. Это меньше миллиона, — подчеркнул замглавы ведомства.

Плутницкий уточнил, что более 90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем диагнозе и могут своевременно начать лечение. По этому показателю Россия занимает лидирующую позицию в мире, резюмировал замминистра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России за 10 лет сократилась вдвое, тем самым достигнув исторического минимума. Как отметили в Минздраве, динамика продолжает снижаться благодаря увеличению охвата населения тестированием.

До этого Минздрав России утвердил новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. В них установлены сроки выдачи результатов и обновлены требования к подготовке медицинских работников. Согласно требованиям, результаты обследования должны выдаваться не позднее 10 дней после обращения гражданина.