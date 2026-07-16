Россиян предупредили об отмене ряда штрафов в 2027 году Хрулев: депутаты Госдумы подготовили проект об отмене 28 штрафов в 2027 году

В Государственной думе готовится законопроект, предполагающий отмену 28 видов административных штрафов, в том числе за отсутствие документов, которые уже есть в государственных базах, и за незначительные нарушения, сообщил агентству ПРАЙМ вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. Как пояснил эксперт, инициатива предлагает перестать штрафовать за отсутствие при себе водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по электронным реестрам.

Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл, — отметил Хрулев.

Также предлагается отменить наказания за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации. Помимо этого, законопроект исключает штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по железнодорожным путям, мелкие отклонения при установке госномеров, безопасную тонировку и незначительные перепланировки.

Документ вводит единый штраф за нарушения в жилых зонах по всей стране. Если инициативу примут, изменения могут вступить в силу с января 2027 года.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за слив топлива из чужой машины грозит штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что наказание зависит от суммы причиненного ущерба.