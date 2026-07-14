Россиян предупредили, что ждет за слив топлива из чужой машины

За слив топлива из чужой машины грозит штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет, предупредила юрист Алла Георгиева. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что наказание зависит от суммы причиненного ущерба.

Если она не превышает 2500 рублей, то ответственность будет административной по статье о мелком хищении (7.27 КоАП). Она предусматривает за кражу до 1000 рублей штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного (но не менее 1000) или административный арест на срок до 15 суток. Другой вариант — обязательные работы продолжительностью до 50 часов, — пояснила юрист.

Она обратила внимание, что при выборе меры пресечения будут учитываться все обстоятельства. Так, если случай слива топлива не единичный, наказание будет строже, предупредила Георгиева.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что поручил установить для автомобилей региональных чиновников такой же лимит на топливо, как и для жителей региона. Он добавил, что исключений для служебных машин не будет, а для решения рабочих задач при необходимости можно использовать видеосвязь.