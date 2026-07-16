Сотрудники скорой помощи были ранены при атаке ВСУ на Горловку

Сотрудники скорой помощи были ранены при атаке ВСУ на Горловку

Три сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Горловке в Донецкой Народной Республике, заявил в своем канале на платформе МАКС глава городской администрации Иван Приходько. По его словам, инцидент произошел в Никитовском районе.

В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи, — отметил Приходько.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и двое детей пострадали при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. По данным регионального оперативного штаба, три человека получили травмы при налете БПЛА на Шебекино, еще два — в хуторе Церковный.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что с начала 2026 года в регионе были повреждены или уничтожены 38 единиц сельскохозяйственной техники. Несмотря на это, уборочная кампания продолжается, а власти рассчитывают обеспечить продовольственную безопасность региона, уточнил он.