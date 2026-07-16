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16 июля 2026 в 06:30

ВСУ обвинили в попытках сорвать уборку урожая в ДНР

Пушилин: с начала года в ДНР повреждены или уничтожены 38 сельхозмашин из-за ВСУ

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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С начала 2026 года в Донецкой Народной Республике были повреждены или уничтожены 38 единиц сельскохозяйственной техники, заявил ТАСС глава региона Денис Пушилин. Несмотря на это, уборочная кампания продолжается, а власти рассчитывают обеспечить продовольственную безопасность региона, обратил внимание он.

Киевский режим с 2014 года не прекращает попыток помешать нам в проведении посевных и уборочных кампаний. Их цель очевидна — подрывать экономическую стабильность региона и не давать наладить мирную жизнь. Этот год не исключение, — указал Пушилин.

По словам руководителя республики, обеспечение продовольственной безопасности остается одной из ключевых задач. Он отметил, что аграрии продолжают полевые работы и ведут уборку урожая, несмотря на возникающие сложности.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев объявил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля в результате удара украинского беспилотника. Дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель, констатировал он.

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