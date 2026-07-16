Побывавший на Луне флаг СССР ушел с молотка по невероятной цене Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе в США за $80 тыс.

Миниатюрный флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял на борт «Аполлона-11» во время полета к Луне в 1969 году, продали на аукционе Sotheby’s за $80 тыс. (около 6,2 млн рублей), сообщается на сайте торгового дома. Примечательно, что итоговая цена значительно превысила предварительные оценки экспертов.

Уточняется, что полотнище размером примерно 10 на 15 сантиметров входило в личный набор Олдрина и находилось в командном модуле «Колумбия». По данным аукциона, астронавт взял советский символ как дипломатический жест, подчеркивая, что высадка на Луну — общее достижение всей планеты. В те времена в NASA существовала традиция брать с собой в космос маленькие флаги разных стран, включая геополитических противников, как знак доброй воли и международного сотрудничества.

Ранее глава NASA Джаред Айзекман признал, что США могут уступить Китаю первенство в освоении Луны, если не ускорят реализацию своих космических программ. По его словам, Поднебесная двигается к своей цели с невероятной скоростью.