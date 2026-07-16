«Северяне» уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ Бойцы «Севера» уничтожили четыре пункта управления БПЛА под Харьковом и Сумами

Бойцы группировки войск «Север» за ночь уничтожили четыре пункта управления БПЛА и более 60 украинских военнослужащих в Харьковской и Сумской областях, рассказали ТАСС в объединении. Помимо живой силы и пунктов управления дронами, массированными ударами артиллерии и реактивных систем залпового огня было ликвидировано 11 вражеских автомобилей высокой проходимости.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач, — сообщил собеседник агентства.

Ранее силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Позже в Сети появились кадры их ликвидации при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет». В ролике видно, как морские дроны ВСУ были поражены точными ударами и разлетелись на части.

До этого стало известно, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили расчет украинских операторов беспилотников в Днепропетровской области. Уточняется, что одним из операторов была женщина.