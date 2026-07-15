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15 июля 2026 в 18:15

Уничтожение украинских катеров в Черном море попало на видео

Появилось видео с уничтожением украинских безэкипажных катеров «Ланцетами»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Появилось видео уничтожения украинских безэкипажных катеров российскими барражирующими боеприпасами «Ланцет» в акватории Черного моря. На кадрах видно, как морские дроны ВСУ были поражены точными ударами и разлетелись на части за считаные секунды.

Украинские беспилотные катера были ликвидированы в ходе выполнения боевых задач российскими средствами поражения. Оперативная работа расчетов позволила предотвратить угрозу со стороны морских дронов противника.

Ранее сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. С начала специальной военной операции украинская армия потеряла значительное количество беспилотной техники различной модификации.

До этого в Минобороны РФ отчитались о продолжении ударов по морской логистике противника, направленной на обеспечение нужд ВСУ. По данным ведомства, ударные беспилотники успешно атаковали три сухогруза, задействованных в военных поставках. Одно судно с грузом военного назначения было поражено в порту Южный, а еще два таких корабля, ожидавших разгрузки, были уничтожены на рейде Одессы.

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