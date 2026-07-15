Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала проведения СВО украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, более 181,7 тыс. беспилотников и 666 зенитных ракетных комплексов.

Силами Черноморского флота уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ, — отметили в ведомстве.

Ранее военный корреспондент Влад Андрица рассказал, что бойцы 417-го батальона 42-й гвардейской дивизии ВС РФ преодолели минное поле на мотоциклах, вступили в стрелковый бой и зачистили окопы в зоне СВО. Операция прошла на Запорожском направлении.

До этого стало известно, что российские военнослужащие обнаружили и уничтожили расчет украинских операторов беспилотников в Днепропетровской области. Уточняется, что одним из операторов была женщина.