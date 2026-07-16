Названа опасная инфекция, которой рискуют заболеть молодежь и курильщики

Курильщики подвержены повышенному риску заражения остроконечной кондиломой, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, никотин ослабляет иммунитет кожи и слизистой.

ВПЧ 6-го и 11-го типов — вирусы-путешественники. Они не разбирают пола, возраста и достатка. Но есть факторы, которые повышают вероятность появления кондилом. У людей с активной половой жизнью и несколькими партнерами выше шанс встретить вирусы. Особенно если не использовать презервативы, хотя они снижают, но не исключают риск. Курение в свою очередь снижает местный иммунитет кожи и слизистых. Кондиломы у курильщиков возникают чаще, растут быстрее и хуже поддаются лечению, — предупредила Тен.

Она указала, что молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет особенно уязвимы для вирусов, поскольку пик заболеваемости приходится на период первого сексуального опыта и частой смены партнеров. Также, по словам врача, в зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, такие как ВИЧ-инфицированные, пациенты после трансплантации органов и люди с аутоиммунными заболеваниями или диабетом.

Из-за гормональных изменений и физиологической иммуносупрессии у беременных женщин кондиломы могут резко вырасти, стать огромными, а после родов часто исчезают сами. Также есть риск передачи инфекции ребенку при родах. При этом после удаления вирус остается в организме, и рецидивы случаются у 30–50% в течение года, особенно если не лечить полового партнера. Даже если у вас нет видимых кондилом, вы можете быть носителем ВПЧ и заражать партнеров. Вирус передается при контакте кожи к коже, не только при проникновении, — заключила Тен.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что для получения точного результата теста на ВИЧ важно подождать три месяца после возможного заражения. По ее словам, вирус может находиться в инкубационном периоде.