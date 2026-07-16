Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 07:05

Названа опасная инфекция, которой рискуют заболеть молодежь и курильщики

Терапевт Тен: у курильщиков выше риск заразиться остроконечной кондиломой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Курильщики подвержены повышенному риску заражения остроконечной кондиломой, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, никотин ослабляет иммунитет кожи и слизистой.

ВПЧ 6-го и 11-го типов — вирусы-путешественники. Они не разбирают пола, возраста и достатка. Но есть факторы, которые повышают вероятность появления кондилом. У людей с активной половой жизнью и несколькими партнерами выше шанс встретить вирусы. Особенно если не использовать презервативы, хотя они снижают, но не исключают риск. Курение в свою очередь снижает местный иммунитет кожи и слизистых. Кондиломы у курильщиков возникают чаще, растут быстрее и хуже поддаются лечению, — предупредила Тен.

Она указала, что молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет особенно уязвимы для вирусов, поскольку пик заболеваемости приходится на период первого сексуального опыта и частой смены партнеров. Также, по словам врача, в зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, такие как ВИЧ-инфицированные, пациенты после трансплантации органов и люди с аутоиммунными заболеваниями или диабетом.

Из-за гормональных изменений и физиологической иммуносупрессии у беременных женщин кондиломы могут резко вырасти, стать огромными, а после родов часто исчезают сами. Также есть риск передачи инфекции ребенку при родах. При этом после удаления вирус остается в организме, и рецидивы случаются у 30–50% в течение года, особенно если не лечить полового партнера. Даже если у вас нет видимых кондилом, вы можете быть носителем ВПЧ и заражать партнеров. Вирус передается при контакте кожи к коже, не только при проникновении, — заключила Тен.

Ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина заявила, что для получения точного результата теста на ВИЧ важно подождать три месяца после возможного заражения. По ее словам, вирус может находиться в инкубационном периоде.

Здоровье
врачи
заболевания
инфекции
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный флаг СССР ушел с молотка по невероятной цене
Иностранные заказчики заинтересовались российским беспилотником
Глава крупного российского города досрочно уходит в отставку
В российском регионе экстренно перекрыли трассу в сторону Москвы
Названа опасная инфекция, которой рискуют заболеть молодежь и курильщики
Заявку на регистрацию товарного знака Долиной отозвали из Роспатента
Россиян предупредили об отмене ряда штрафов в 2027 году
ВСУ обвинили в попытках сорвать уборку урожая в ДНР
Психолог объяснила, как правильно поддержать близкого в трагичный момент
Южная Корея поставила рекорд по поставке одного вида продукции в Россию
Адвокат раскрыл последствия передачи банковской карты третьим лицам
Грузовой поезд сошел с рельсов под Пермью
Российские войска развивают наступление у Любицкого
Россиянам рассказали, чем чреват десятичасовой рабочий день
Прорвали эшелонированную оборону ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 июля
Перерасчет пенсий с 1 августа: кого затронет, сколько будут выплачивать
МЧС сообщило о неявной опасности при купании в водоемах
Нутрициолог ответила, чем чреваты четыре чашки кофе ежедневно
В Госдуме объяснили, почему Зеленский до сих пор не капитулирует
«Большой винегрет»: в зоне СВО орудует «визитная карточка» главкома ВСУ
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.