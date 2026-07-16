Россиянам рассказали, чем чреват десятичасовой рабочий день

Продолжительный рабочий день может негативно сказаться на здоровье сердца, заявила NEWS.ru кризисный психолог Елена Каюрова. По ее словам, систематические переработки также способны вызывать выгорание и хроническую усталость.

С 1 сентября увеличивают норму сверхурочной работы. По новым правилам ее продолжительность для каждого сотрудника можно увеличить с 120 до 240 часов в год, если зафиксировать это в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Однако если перерабатывать (работать более 10 часов в день без выходных) от двух недель, то, как следствие, у человека будут выгорание, хроническая усталость, бессонница, проблемы с сердцем и сосудами, снижение иммунитета, раздражительность, конфликты в семье и потеря интереса к работе. Наш организм не рассчитан на жизнь в режиме постоянной нагрузки, — предупредила Каюрова.

Она подчеркнула, что длительная работа без отдыха истощает нервную систему. По словам специалиста, так уровень стресса не снижается, а напряжение накапливается, влияя не только на эмоции, но и на физическое состояние. При этом, добавила психолог, выгорание не приходит внезапно: сначала снижается концентрация, затем появляется хроническая усталость.

При этом сама по себе интенсивная работа не является вредной. Если такой период ограничен по времени и человек понимает, ради чего сейчас прикладывает столько усилий, организм обычно способен справиться с нагрузкой. Главное условие — после такого периода обязательно должно следовать полноценное восстановление. Именно баланс между высокой нагрузкой и качественным отдыхом позволяет сохранить здоровье, работоспособность и интерес к своему делу, — резюмировала Каюрова.

Ранее клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что люди, страдающие депрессией, не способны выполнять некоторые повседневные задачи. По словам специалиста, ленивый человек может справиться с обязанностями, но не испытывает желания это делать.