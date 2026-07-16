Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 06:00

Россиянам рассказали, чем чреват десятичасовой рабочий день

Кризисный психолог Каюрова: долгий рабочий день чреват проблемами с сердцем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Продолжительный рабочий день может негативно сказаться на здоровье сердца, заявила NEWS.ru кризисный психолог Елена Каюрова. По ее словам, систематические переработки также способны вызывать выгорание и хроническую усталость.

С 1 сентября увеличивают норму сверхурочной работы. По новым правилам ее продолжительность для каждого сотрудника можно увеличить с 120 до 240 часов в год, если зафиксировать это в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Однако если перерабатывать (работать более 10 часов в день без выходных) от двух недель, то, как следствие, у человека будут выгорание, хроническая усталость, бессонница, проблемы с сердцем и сосудами, снижение иммунитета, раздражительность, конфликты в семье и потеря интереса к работе. Наш организм не рассчитан на жизнь в режиме постоянной нагрузки, — предупредила Каюрова.

Она подчеркнула, что длительная работа без отдыха истощает нервную систему. По словам специалиста, так уровень стресса не снижается, а напряжение накапливается, влияя не только на эмоции, но и на физическое состояние. При этом, добавила психолог, выгорание не приходит внезапно: сначала снижается концентрация, затем появляется хроническая усталость.

При этом сама по себе интенсивная работа не является вредной. Если такой период ограничен по времени и человек понимает, ради чего сейчас прикладывает столько усилий, организм обычно способен справиться с нагрузкой. Главное условие — после такого периода обязательно должно следовать полноценное восстановление. Именно баланс между высокой нагрузкой и качественным отдыхом позволяет сохранить здоровье, работоспособность и интерес к своему делу, — резюмировала Каюрова.

Ранее клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что люди, страдающие депрессией, не способны выполнять некоторые повседневные задачи. По словам специалиста, ленивый человек может справиться с обязанностями, но не испытывает желания это делать.

Здоровье
психологи
работа
заболевания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный флаг СССР ушел с молотка по невероятной цене
Иностранные заказчики заинтересовались российским беспилотником
Глава крупного российского города досрочно уходит в отставку
В российском регионе экстренно перекрыли трассу в сторону Москвы
Названа опасная инфекция, которой рискуют заболеть молодежь и курильщики
Заявку на регистрацию товарного знака Долиной отозвали из Роспатента
Россиян предупредили об отмене ряда штрафов в 2027 году
ВСУ обвинили в попытках сорвать уборку урожая в ДНР
Психолог объяснила, как правильно поддержать близкого в трагичный момент
Южная Корея поставила рекорд по поставке одного вида продукции в Россию
Адвокат раскрыл последствия передачи банковской карты третьим лицам
Грузовой поезд сошел с рельсов под Пермью
Российские войска развивают наступление у Любицкого
Россиянам рассказали, чем чреват десятичасовой рабочий день
Прорвали эшелонированную оборону ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 июля
Перерасчет пенсий с 1 августа: кого затронет, сколько будут выплачивать
МЧС сообщило о неявной опасности при купании в водоемах
Нутрициолог ответила, чем чреваты четыре чашки кофе ежедневно
В Госдуме объяснили, почему Зеленский до сих пор не капитулирует
«Большой винегрет»: в зоне СВО орудует «визитная карточка» главкома ВСУ
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.