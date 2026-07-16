Нутрициолог ответила, чем чреваты четыре чашки кофе ежедневно Нутрициолог Шипарева: четыре чашки кофе в день способны спровоцировать криз

Употребление четырех чашек кофе в день может привести к гипертоническому кризу, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. Кроме того, по ее словам, напиток может вызвать зависимость, провоцируя головную боль и упадок сил.

Четыре чашки кофе ежедневно в течение нескольких месяцев — режим, который организм не прощает. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, заставляя сердце биться чаще даже в покое. Постоянная тахикардия и повышенное давление изнашивают сердечно-сосудистую систему, а у гипертоников каждая лишняя порция способна спровоцировать криз. Надпочечники реагируют на кофеин выбросом кортизола и адреналина. При хронической стимуляции они истощаются, и возникает парадокс: без кофе — разбитость, с ним — тревожность и раздражительность, — предупредила Шипарева.

По ее словам, период полувыведения кофеина составляет пять-шесть часов, что может привести к сокращению фазы глубокого сна. Кроме того, добавила врач, мочегонный эффект напитка способствует потере калия и магния, а каждая чашка выводит из организма около шести миллиграммов кальция, увеличивая риск развития остеопороза.

Также формируется зависимость: отказ от привычной дозы вызывает головную боль, вялость и упадок сил. При этом умеренный кофе — одна-две чашки в первой половине дня — работает иначе. Полифенолы, в том числе хлорогеновая кислота, действуют как антиоксиданты и замедляют усвоение глюкозы. Исследования связывают умеренное потребление напитка со снижением риска болезней Паркинсона, Альцгеймера и рака печени. Безопасный ориентир — до 300 миллиграммов кофеина в сутки. И помните, что он есть еще и в чае, и в шоколаде, — заключила Шипарева.

Ранее врач-терапевт и нутрициолог цифровой клиники страховой компании ВСК Аделина Арутунян заявила, что иван-чай содержит много витаминов группы B и C. По ее словам, этот растительный напиток может стать полезной заменой кофе и чаю.