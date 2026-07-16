Адвокат раскрыл последствия передачи банковской карты третьим лицам

Передача банковской карты третьим лицам может привести к обвинению в мошенничестве, заявил NEWS.ru адвокат МКА «ББСП» Максим Бабин. По его словам, зачастую этот процесс сопряжен с финансовыми преступлениями.

Выпуск банковских карт и их передача для нужд других лиц несут серьезные риски для вовлеченного в этот процесс гражданина. Как правило, к чужим счетам пытаются прибегать только в случаях противоправного поведения, когда не хотят показывать реального получателя или отправителя денежных средств. Тогда действуют от лица иных лиц, маскируя себя, и совершают противоправные действия. Мошенничество, легализация денежных средств, полученных преступным путем, неправомерный оборот средств платежей, дропперство, кража — вот виды преступлений, в которые вы можете быть вовлечены, просто передав карту, — предупредил Бабин.

Он подчеркнул, что, когда банковскую карту дают членам семьи или родственникам, все операции обычно согласовываются. Однако, по словам правозащитника, родственник может использовать счет для получения денег. В этом случае, пояснил адвокат, у ФНС могут возникнуть вопросы по поводу оплаты налогов, за которые будет ответственен уже владелец.

Ранее МВД России сообщило о появлении новой мошеннической схемы, связанной с использованием QR-кодов для хищения денежных средств. По данным ведомства, эта тактика быстро завоевывает популярность среди злоумышленников.