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16 июля 2026 в 05:19

«Большой винегрет»: в зоне СВО орудует «визитная карточка» главкома ВСУ

Марочко: ВСУ направили солдатский винегрет к Славянско-Краматорской агломерации

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Командование Вооруженных сил Украины усилило группировку в районе Славянско-Краматорской агломерации, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, оно собрало подразделения из разнородных элементов — от насильно мобилизованных до опытных бойцов.

Объединение в одном подразделении людей с боевым опытом и принудительно призванных стало своего рода «визитной карточкой» главкома ВСУ Александра Сырского. Однако, как отметил Марочко, такие смешанные формирования несут крайне высокие потери на всех участках фронта.

Киев увеличивает военный контингент абсолютно всеми силами, то есть это и резервы командования, это и элитные подразделения, которые задействуются в особых случаях, и те, кого отлавливают сейчас на улицах по всей территории бывшей УССР […]. Больше всего такого винегрета — в Славянско-Краматорской агломерации, — уточнил Марочко.

Российские военные внимательно следят за перемещениями противника. Они готовы к адекватному реагированию на изменения в его группировке.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в МАКСе заявил, что ВСУ применяют беспилотники в беспрецедентных масштабах. Такими словами он прокомментировал гибель главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева. Он отметил, что Киев бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам и социальной инфраструктуре.

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