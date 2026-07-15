Психолог дала советы по проживанию кризиса среднего возраста Психолог Сальникова: важно не впадать в панику при начале возрастного кризиса

Важно не впадать в панику из-за начала кризиса среднего возраста, предупредила клинический психолог Дарья Сальникова. В разговоре с «Радио 1» специалист объяснила, что женщины при этом могут опираться на свой жизненный опыт, так как кризис у них начинается позже мужчин.

У женщин кризис двигается на попозже, потому что социальный статус чаще всего связан с детьми. Дети в среднем появляются в диапазоне 25–35 лет, и даже сейчас мы видим тенденцию к сдвижению к 30–40 годам. Пока мы рожаем и воспитываем, наш организм вырабатывает окситоцин и пролактин, наша психика перестраивается под заботу. Этот этап дает нам иллюзию полной реализации. Мы не думаем о смысле жизни, потому что просто физически не успеваем, — пояснила психолог.

Она порекомендовала воспринимать выполнение так называемой биологической программы в виде воспитания ребенка как время для самореализации. Кроме того, по словам Сальниковой, кризис является двигателем для дальнейшего развития.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова заявила, что злость — одна из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать ее, а не запрещать. По ее словам, впервые дети испытывают подобные чувства в двухлетнем возрасте.