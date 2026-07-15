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15 июля 2026 в 14:51

Раскрыты страшные подробности смерти мальчика в Новосибирске

Получивший удар током в Новосибирске мальчик умер на глазах у своих друзей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мальчик, который умер от удара током на улице Станичная в Дзержинском районе Новосибирска, гулял там вместе со своими друзьями, рассказали в беседе с «КП-Новосибирск» местные жители. По их словам, 10-летний ребенок скончался прямо на глазах у приятелей.

Мальчик из благополучной семьи, живет неподалеку, поэтому и гуляли дети там. Место для школьников было знакомым, — отметили собеседники издания.

Предварительно, дети пытались забраться на крышу гаража, расположенного на территории одного из частных участков. Школьник прикоснулся к металлической водосточной трубе, которая находилась под электрическим напряжением. Удар током оказался настолько сильным, что приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть.

Ранее мальчик утонул в реке Урал в Магнитогорске на глазах у своего 14-летнего брата. Ребенок отплыл примерно на восемь метров от берега и начал тонуть. Старший брат попытался помочь и вызвал экстренные службы. По предварительной версии, в момент трагедии родители были на работе.

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