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15 июля 2026 в 11:39

Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта

В Новосибирске задержали мужчину, пристававшего к терапевту

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В Новосибирске сотрудники охранной фирмы задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к 22-летнему врачу-терапевту в городской поликлинике, сообщила пресс-служба агентства безопасности «Гвардия». 56-летний пациент на протяжении нескольких дней приходил на осмотр с одними и теми же жалобами.

По данным ведомства, мужчина начиная с 26 июня ежедневно появлялся на приеме у молодого терапевта, ссылаясь на нестабильное давление. Когда доктор проводила измерение, он неоднократно пытался ее домогаться. Сотрудники поликлиники нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего охранник вызвал группу быстрого реагирования. Прибывшие бойцы задержали нарушителя и передали его в отдел полиции.

Ранее в Турции задержали мужчину, которого подозревают в общении с детьми через игровые стримы на интимные темы. По словам россиянки, ее 10-летний сын увлекался играми Brawl Stars и Roblox. Во время одного из стримов мальчик познакомился с человеком, который после эфира переводил самых активных пользователей в разряд близких контактов на другой площадке.

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