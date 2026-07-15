В Париже полиция задержала более сотни болельщиков после полуфинала ЧМ Французская полиция задержала 141 футбольного болельщика после поражения сборной

В ночь на среду, 15 июля, французская полиция задержала в Париже 141 болельщика после поражения национальной сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу, передает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции столицы. Большинство задержаний связаны с использованием пиротехники, в том числе в отношении сотрудников правопорядка.

Несмотря на отдельные инциденты в разных районах города и ближайших пригородах, пострадавших и серьезного материального ущерба не зафиксировано. Беспорядки также произошли в Лионе. Полиция применяла слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенной молодежи. По итогам столкновений с правоохранителями в городе были задержаны около 20 человек.

Сборная Франции уступила команде Испании в полуфинале мирового первенства со счетом 0:2. Впереди у французов матч за третье место. Кроме того, после завершения турнира пост главного тренера сборной покинет Дидье Дешам, возглавлявший команду на протяжении 14 лет.

Ранее сообщалось, что испанцы открыли счет благодаря реализованному пенальти, а затем Педро Порро удвоил преимущество. Подопечные испанского тренера во второй раз в своей истории пробились в решающий матч мирового первенства. В финале им предстоит встретиться с победителем матча между сборными Англии и Аргентины.