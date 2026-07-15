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15 июля 2026 в 12:05

Кардиолог раскрыла неожиданное последствие лор-инфекций

Кардиолог Виноградова: осложнением острых лор-инфекций может стать инфаркт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Острые лор-инфекции могут вызвать сбои в работе сердца и повысить риск инфаркта и инсульта, предупредила в беседе с RT кардиолог Элла Виноградова. По ее словам, особую опасность представляет острый тонзиллит.

При отсутствии лечения эта инфекция может приводить к развитию тяжелых осложнений, таких как миокардит — воспаление мышцы сердца, эндокардит — воспаление внутреннего слоя стенки сердца, ревмокардит — заболевание, которое поражает клапаны сердца. [Заболевание также чревато обструктивным апноэ сна]. Данное состояние способно приводить к стойкому регулярному повышению артериального давления и тем самым повышать риски развития инфаркта и инсульта, — подчеркнула Виноградова.

Она уточнила, что интенсивный воспалительный процесс создает избыточную нагрузку на уже измененные сосуды. Врач призвала при симптомах лор-заболеваний: боли в горле, заложенности носа, кашле и боли в ушах, не заниматься самолечением, а обращаться к врачам.

Ранее отоларинголог Лев Рудин заявил, что при больном горле шепот может быть вреднее разговора вслух. По его словам, тихая речь оказывает травматичное воздействие на голосовые складки, заставляя их «тереться друг о друга».

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