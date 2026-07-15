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15 июля 2026 в 11:57

Авторы ролика со шпагатом на фоне собора арестованы

В Краснодаре арестованы двое водителей за провокационный ролик на фоне собора

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд Краснодара назначил административный арест двум водителям автомобилей Mercedes, снявшим провокационный ролик на фоне собора Александра Невского, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Молодые люди заехали на иномарках прямо на территорию храма.

Ленинский районный суд г. Краснодара рассмотрел материал об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ в отношении Эдуарда Восканянца и Артема Симоняна. Рассмотрев материалы, признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде административного ареста на срок 14 суток, — говорится в сообщении.

В соцсетях появилось видео, на котором молодой человек позирует, сидя в шпагате между двумя автомобилями. На заднем плане виден Войсковой собор князя Александра Невского, расположенный на улице Постовой. Полицейские оперативно установили и задержали авторов ролика — ими оказались 19-летний и 23-летний местные жители.

Ранее суд в Москве признал виновной 27-летнюю девушку, которая 13 апреля в баре на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича. Преступление россиянка совершила в период испытательного срока.

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