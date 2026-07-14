В Краснодаре задержали двоих мужчин за видео со шпагатом на фоне храма

Полицейские задержали двух краснодарцев, снявших видео со шпагатом между машинами на фоне собора, проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ими оказались 19-летний и 23-летний молодые люди.
В Краснодаре полицейские задержали двоих местных жителей, записавших провокационный ролик на фоне собора на улице Постовой. Ими оказались 19-летний и 23-летний горожане, — говорится в сообщении краевого ГУ МВД России.
Отмечается, что в социальных сетях разошлось видео, на котором молодой человек позирует, сидя в шпагате между двумя машинами. На фоне кадров можно разглядеть Войсковой собор князя Александра Невского — он расположен на улице Постовой в Краснодаре.
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