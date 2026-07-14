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14 июля 2026 в 20:21

В Краснодаре задержали двоих мужчин за видео со шпагатом на фоне храма

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Полицейские задержали двух краснодарцев, снявших видео со шпагатом между машинами на фоне собора, проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ими оказались 19-летний и 23-летний молодые люди.

В Краснодаре полицейские задержали двоих местных жителей, записавших провокационный ролик на фоне собора на улице Постовой. Ими оказались 19-летний и 23-летний горожане, — говорится в сообщении краевого ГУ МВД России.

Отмечается, что в социальных сетях разошлось видео, на котором молодой человек позирует, сидя в шпагате между двумя машинами. На фоне кадров можно разглядеть Войсковой собор князя Александра Невского — он расположен на улице Постовой в Краснодаре.

Ранее суд в Москве признал виновной 27-летнюю девушку, которая 13 апреля в баре на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича. Преступление россиянка совершила в период испытательного срока.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции и утвердил приговор стендап-комику Артемию Останину в виде пяти лет и девяти месяцев колонии. Кроме того, ему назначили штраф в 300 тыс. рублей. Его юмористические монологи были квалифицированы как надругательство над чувствами верующих.

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