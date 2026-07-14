В Краснодаре задержали двоих мужчин за видео со шпагатом на фоне храма

В Краснодаре задержали двоих мужчин за видео со шпагатом на фоне храма

Полицейские задержали двух краснодарцев, снявших видео со шпагатом между машинами на фоне собора, проводится проверка, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Ими оказались 19-летний и 23-летний молодые люди.

В Краснодаре полицейские задержали двоих местных жителей, записавших провокационный ролик на фоне собора на улице Постовой. Ими оказались 19-летний и 23-летний горожане, — говорится в сообщении краевого ГУ МВД России.

Отмечается, что в социальных сетях разошлось видео, на котором молодой человек позирует, сидя в шпагате между двумя машинами. На фоне кадров можно разглядеть Войсковой собор князя Александра Невского — он расположен на улице Постовой в Краснодаре.

Ранее суд в Москве признал виновной 27-летнюю девушку, которая 13 апреля в баре на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича. Преступление россиянка совершила в период испытательного срока.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции и утвердил приговор стендап-комику Артемию Останину в виде пяти лет и девяти месяцев колонии. Кроме того, ему назначили штраф в 300 тыс. рублей. Его юмористические монологи были квалифицированы как надругательство над чувствами верующих.