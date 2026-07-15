Дипломаты подключились к ситуации с задержанными в Турции россиянами Посольство РФ в Турции выясняет детали задержания россиян в соборе Святой Софии

Российские дипломаты в Стамбуле выясняют обстоятельства задержания россиян в соборе Святой Софии (Айя-София), заявили ТАСС в диппредставительстве. Источники в стамбульской полиции подтвердили факт произошедшего, но от подробных комментариев отказались.

Управляющий гостиницы, в которой останавливались туристы, не смог ничего сообщить о местонахождении гостей, сославшись на законодательство, которое запрещает разглашать третьим лицам информацию о постояльцах. Отмечается, что собор в разные исторические периоды функционировал как патриарший православный собор, католический храм и музей.

Ранее сообщалось, что задержанных за чтение Библии в соборе Святой Софии супругов из РФ выдворят из Турции. По некоторым данным, сейчас 35-летняя Виктория и 32-летний Игорь находятся в центре содержания иностранцев. С 2020 года здание используется как действующая мечеть.

До этого стало известно, что около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. После случившегося в отеле началась проверка