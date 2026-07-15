В Германии спецслужбам хотят расширить полномочия, разрешить тайно проникать в жилища и перехватывать данные якобы из-за угрозы, исходящей от России, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, такое решение стало прямым следствием втягивания Европы и, в частности, ФРГ все глубже в конфликт против РФ.

В Германии ужесточается законодательство против «гибридных» атак. По этой причине их силовики получают расширенные полномочия. Это стало следствием втягивания Европы и, в частности, ФРГ все глубже в войну против России. Усиление позиции и расширение полномочий разведок в европейских странах связано с общей милитаризацией, — пояснил Рар.

Ранее сообщалось, что более трети опрошенных немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет. При этом почти 70% респондентов не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в целях обороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны. По его словам, члены этой группы тешат себя надеждой на нанесение стратегического поражения России.