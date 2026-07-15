Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 15:29

Политолог объяснил, почему полиции ФРГ хотят разрешить проникать в дома

Политолог Рар: Германия расширяет полномочия полиции из-за якобы угрозы от РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Германии спецслужбам хотят расширить полномочия, разрешить тайно проникать в жилища и перехватывать данные якобы из-за угрозы, исходящей от России, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, такое решение стало прямым следствием втягивания Европы и, в частности, ФРГ все глубже в конфликт против РФ.

В Германии ужесточается законодательство против «гибридных» атак. По этой причине их силовики получают расширенные полномочия. Это стало следствием втягивания Европы и, в частности, ФРГ все глубже в войну против России. Усиление позиции и расширение полномочий разведок в европейских странах связано с общей милитаризацией, — пояснил Рар.

Ранее сообщалось, что более трети опрошенных немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет. При этом почти 70% респондентов не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в целях обороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что «коалиция желающих» является коалицией подстрекателей войны. По его словам, члены этой группы тешат себя надеждой на нанесение стратегического поражения России.

Европа
Германия
Россия
спецслужбы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО
«А что еще?»: Собчак высмеяла пост Ляскина о забитых полках в магазинах
Донецк погрузился во тьму
Захарова призвала Запад не прикрываться разговорами о мире
Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате
Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю
Названо главное условие завершения конфликта на Украине
Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса
Раскрыто, от чего скончался Заславский
Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников
Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях
Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»
Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна
Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации
Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане
Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы
Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске
«Неадекватные действия»: в Госдуме высказались о ситуации с Apple в России
Юрист раскрыла, кто отвечает за поврежденный ребенком транспорт
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.