В «Почте России» подняли вопрос кризиса в госкомпании

Кризисный период «Почты России», длившийся последние несколько лет, в целом можно считать преодоленным, заявил в ходе выступления в Совете Федерации гендиректор государственной компании Михаил Волков. Топ-менеджер отметил, что операционная прибыль сохраняется уже на протяжении трех лет.

Могу сказать, что тот кризис, в котором оказалась компания несколько лет назад, в целом преодолен. Компания три года работает уже с операционной прибылью, рекордно повышены показатели по производительности труда, — сказал Волков.

Ранее стало известно, что депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает комплекс мер по модернизации и поддержке «Почты России». Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это закон о «спасении» «Почты России». По его словам, в первую очередь вводятся новые источники получения дохода.

До этого вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что модернизация «Почты России» позволит создать на базе организации цифровую платформу. С ее помощью юридически значимые письма можно будет отправлять в электронном формате, уточнил он.