В США раскрыли отношение Трампа к покушениям Semafor: Трамп не относится к угрозам своей жизни всерьез и часто о них шутит

Президент США Дональд Трамп не воспринимает угрозы своей жизни всерьез и часто шутит о них в узком кругу, пишет портал Semafor со ссылкой на источники в окружении американского лидера. Отмечается, что глава Белого дома демонстрирует почти ироничное отношение к вопросам собственной безопасности.

Более полудюжины его помощников и близких к нему законодателей подтвердили, что он не зацикливается на рисках покушения, но, когда речь заходит об этом, он часто шутит по этому поводу, — пишет портал.

Ранее появилась информация, что Иран якобы пытался организовать покушение на президента США во время его поездки на саммит НАТО в Турции. Утверждалось, что именно с этим могла быть связана смена президентского самолета. Решение использовать другой борт было принято в качестве меры предосторожности по рекомендации Секретной службы.

Кроме того, сообщалось, что Израиль передал Соединенным Штатам разведданные о том, что Тегеран якобы разрабатывал план убийства Трампа. Иран на протяжении многих лет открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 году.