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15 июля 2026 в 15:53

В Свердловской области появятся центры долголетия

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В Свердловской области вводят новую врачебную специальность и открывают центры медицины здорового долголетия для предотвращения возрастных заболеваний, сообщает «ФедералПресс». Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Мария Емельянова рассказала, что заботиться о здоровье в старости необходимо начинать еще в молодом возрасте.

Специалист объяснила, что центры проведут исследования и диагностику, чтобы выявить предриски развития заболеваний. Врачи используют восемь опросников — они помогут оценить питание пациента, режим сна, образ жизни, физическую активность, уровень стресса, психоэмоциональное состояние, социальную вовлеченность, семейный анамнез и хронические заболевания.

По ее словам, стратегия антивозрастной медицины строится на коррекции образа жизни и профилактике. Получить индивидуальные рекомендации пациенты смогут уже после первого этапа обследования.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, что скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.

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