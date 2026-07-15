Трамп заявил о готовности Путина к сделке по Украине

Президент России Владимир Путин готов заключить соглашение об урегулировании украинского кризиса, заявил в интервью телеканалу Fox News американский лидер Дональд Трамп. По его словам, достижение подобной договоренности может произойти уже в скором времени.

Я думаю, что он готов заключить сделку. И скоро, — сказал Трамп.

Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social провокационный коллаж с мировыми лидерами, на котором карта Украины заменена изображением Северной Америки с территориальными претензиями США. За основу коллажа было взято фото, сделанное в августе 2025 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп не говорил о «похороненных» договоренностях, достигнутых на Аляске, тогда как об этом говорят Европа и Украина. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Европа и Украина утверждали, будто не участвовали в аляскинских договоренностях и что они их не касаются, а затем, по его мнению, сделали все, чтобы попытаться увести США в сторону.