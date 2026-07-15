Трамп «избавился» от Украины оригинальным способом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social провокационный коллаж с мировыми лидерами, на котором карта Украины заменена изображением Северной Америки с территориальными претензиями США. За основу коллажа было взято фото, сделанное в августе 2025 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтон.

Никаких пояснений к своей публикации Трамп не дал. Он ограничился лишь размещением провокационного изображения.

Американский президент неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом в разгар торговых споров между двумя странами. Кроме того, он заявлял о претензиях на Гренландию и Венесуэлу, президент которой Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.

Ранее Трамп заявлял, что существуют «отличные альтернативы» Ормузскому проливу для доставки нефти на мировые рынки. По его словам, проход для иранских судов остается закрытым как на вход, так и на выход. Трамп отметил, что такие меры позволят компенсировать возможные перебои с поставками углеводородов и снизить зависимость от нестабильного региона.