Трамп охарактеризовал перспективы иранского острова Харк

Соединенные Штаты в теории могут начать ударять по иранским нефтяным объектам на острове Харк, однако такой сценарий маловероятен, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Он подчеркнул, что пока предпочитает не затрагивать нефтяную инфраструктуру из-за глобальных экономических последствий.

Я сказал бить по всему кроме нефти <...> Оставьте эту небольшую область. Не трогайте нефть потому что я не хочу этого по соображениям мировой экономики. В какой-то момент мы могли бы это сделать, но я думаю, что это маловероятно, — сказал он.

Остров Харк, расположенный в Персидском заливе, является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Любые атаки на него могут серьезно дестабилизировать глобальные энергетические рынки.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 9 июля предложил начать вывод израильских сил из Сирии и Ливана. Портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников проинформировал, что это поможет снизить напряженность в регионе. Разговор состоялся на следующий день после встречи Трампа с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Турции.