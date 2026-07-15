Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 05:23

Трамп охарактеризовал перспективы иранского острова Харк

Трамп признал, что США не намерены ударять по нефтяным объектам на острове Харк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты в теории могут начать ударять по иранским нефтяным объектам на острове Харк, однако такой сценарий маловероятен, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Он подчеркнул, что пока предпочитает не затрагивать нефтяную инфраструктуру из-за глобальных экономических последствий.

Я сказал бить по всему кроме нефти <...> Оставьте эту небольшую область. Не трогайте нефть потому что я не хочу этого по соображениям мировой экономики. В какой-то момент мы могли бы это сделать, но я думаю, что это маловероятно, — сказал он.

Остров Харк, расположенный в Персидском заливе, является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Любые атаки на него могут серьезно дестабилизировать глобальные энергетические рынки.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 9 июля предложил начать вывод израильских сил из Сирии и Ливана. Портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников проинформировал, что это поможет снизить напряженность в регионе. Разговор состоялся на следующий день после встречи Трампа с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Турции.

США
Дональд Трамп
Иран
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп охарактеризовал перспективы иранского острова Харк
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июля
Трамп обратился к Нетаньяху с серьезным разговором
«Подельники его зарежут»: Вассерман о Зеленском, финале СВО и войне в Иране
Помощь Украине нарушила планы американского ВПК
Трамп допустил, что Ормузскому проливу найдется замена
Шесть российских аэропортов закрылись для самолетов
Из охранников — в премьеры Украины: кто такой Корецкий, связи с Миндичем
В деле о гибели чемпиона Европы по боксу всплыла неожиданная деталь
Озвучено, что должен делать учитель при срыве урока учеником
Умер «от пневмонии», а кости переломаны: как ВСУ расправляются с украинцами
Семьям с детьми предложили помочь гасить ипотеку
Российские силы перерезают логистику ВСУ в Сумской области
КСИР ударил по крупному американскому объекту в Иордании
«Бензиновые» очереди сократились более чем в 10 регионах РФ
Силы ПВО активированы около крупнейшей на Ближнем Востоке АЭС
Трамп безапелляционно высказался о завершении конфликта с Ираном
Дело о сгоревших девушках на квесте в Махачкале: как суд наказал виновных
«Катастрофическая»: в ДНР дали оценку экономической ситуации на Украине
В РФ напомнили, что грозит Apple после 15 июля
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.