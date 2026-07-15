Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 16:02

Юрист раскрыла, кто отвечает за поврежденный ребенком транспорт

Юрист Георгиева: за поврежденный ребенком транспорт отвечают родители

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если ребенок, который не достиг 14-летнего возраста, повредит чужой автомобиль, ответственность будут нести его родители, предупредила юрист по гражданским делам Анна Георгиева. В разговоре с RT эксперт подчеркнула, что при этом должны быть доказательства вины.

И не важно, в браке родители или нет. Те, кто записан в свидетельство ребенка о рождении могут быть привлечены к ответственности по возмещению ущерба. Если же ребенок старше 14 лет, то требования предъявляются и несовершеннолетнему, и его родителям. Если у ребенка уже есть какой-то свой доход, то возмещать ущерб он будет из этих средств. Если дохода нет, то выплачивать опять же должны будут родители, — пояснила юрист.

Ранее адвокат Альберт Халеян предупредил, что во время самообороны нельзя пытаться добить нападавшего. Он пояснил, что закон разрешает наносить любой вред агрессору только при реальной угрозе жизни. По словам юриста, следствие часто видит превышение полномочий там, где меры защиты явно не соответствуют характеру нападения, и попытка самозащиты кончается для оборонявшегося тюремным сроком.

Общество
юристы
дети
ответственность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Франция вылетела в шаге от финала ЧМ-2026: почему Мбаппе не спас сборную
«Много свободного времени»: Тарасова раскритиковала Милонова за Плющенко
Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО
«А что еще?»: Собчак высмеяла пост Ляскина о забитых полках в магазинах
Донецк погрузился во тьму
Захарова призвала Запад не прикрываться разговорами о мире
Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате
Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю
Названо главное условие завершения конфликта на Украине
Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса
Раскрыто, от чего скончался Заславский
Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников
Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях
Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»
Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна
Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации
Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане
Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы
Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.