Юрист раскрыла, кто отвечает за поврежденный ребенком транспорт

Если ребенок, который не достиг 14-летнего возраста, повредит чужой автомобиль, ответственность будут нести его родители, предупредила юрист по гражданским делам Анна Георгиева. В разговоре с RT эксперт подчеркнула, что при этом должны быть доказательства вины.

И не важно, в браке родители или нет. Те, кто записан в свидетельство ребенка о рождении могут быть привлечены к ответственности по возмещению ущерба. Если же ребенок старше 14 лет, то требования предъявляются и несовершеннолетнему, и его родителям. Если у ребенка уже есть какой-то свой доход, то возмещать ущерб он будет из этих средств. Если дохода нет, то выплачивать опять же должны будут родители, — пояснила юрист.

Ранее адвокат Альберт Халеян предупредил, что во время самообороны нельзя пытаться добить нападавшего. Он пояснил, что закон разрешает наносить любой вред агрессору только при реальной угрозе жизни. По словам юриста, следствие часто видит превышение полномочий там, где меры защиты явно не соответствуют характеру нападения, и попытка самозащиты кончается для оборонявшегося тюремным сроком.