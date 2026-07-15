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15 июля 2026 в 16:05

Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске

Посетитель красноярского аэропорта устроил дебош с разбитой бутылкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчина сделал из стеклянной бутылки «розочку» и устроил дебош в аэропорту Красноярска, пишет Telegram-канал Baza. Полиция скрутила хулигана и отправила его в больницу.

По имеющейся информации, мужчина был пьяным. Он начал угрожать пассажирам с помощью разбитой бутылки. После попытки напасть на них хулиган получил травму.

Прибывшая полиция скрутила нарушителя, но была вынуждена направить его в больницу для оказания медицинской помощи. Ранение оказалось серьезным.

Ранее в Москве пассажирка устроила дебош в такси. Она повредила части салона автомобиля, ударила ногой по двери машины и кричала на водителя, чтобы он продолжил поездку. При этом она заявила, что ее дочь работает в полиции.

Кроме этого актер Михаил Орлов устроил пьяный дебош в поезде Москва — Пермь. Он громко кричать и нецензурно выражаться в плацкартном вагоне, когда люди уже спали. Артист не реагировал на замечания других пассажиров. По имеющимся данным, он начал оскорблять школьников, пенсионеров и женщин. Полиция забрала Орлова в Костроме.

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