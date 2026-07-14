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14 июля 2026 в 17:03

«Дочь работает в полиции»: пассажирка такси устроила дебош в Москве

Пассажирка такси в Москве устроила скандал и начала ломать машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве пассажирка такси устроила конфликт с водителем и повредила элементы салона автомобиля, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». На опубликованных кадрах видно, как женщина во время ссоры повышала голос на водителя и требовала продолжить поездку. Другая пассажирка пыталась ее успокоить, однако конфликт продолжился.

Водитель отказался ехать дальше и попросил женщин покинуть автомобиль. После этого пассажирка, начала ломать подлокотник водительского сиденья, а затем ударила ногой по двери машины. Позже женщина заявила, что ее дочь работает в полиции и водитель будет наказан. При этом на вопрос о причине возможного наказания она не ответила.

Ранее в московском метро пассажир достал пистолет после конфликта с женщиной. Уточняется, что женщина случайно задела мужчину ногой, после чего между ними произошел конфликт. Пассажир достал оружие и направил его на мужчину, который заступился за женщину. Злоумышленника оперативно задержали в Домодедово. Полицейские изъяли у него светошумовой пистолет.

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