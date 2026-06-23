Пассажир столичного метро достал пистолет из-за задевшей его женщины Пассажир метро в Москве достал пистолет после того, как женщина задела его ногой

В московском метро пассажир достал пистолет после того, как женщина задела его ногой, сообщает пресс-служба МВД России. Как рассказали в ведомстве, он направил оружие на мужчину, который заступился за пассажирку.

В вагоне электропоезда произошел конфликт между злоумышленником и женщиной, которая якобы задела его ногой. Двое других пассажиров заступились за гражданку. Когда поезд подъехал к станции «Кантемировская», агрессивно настроенный мужчина нанес своим оппонентам несколько ударов, а затем направил в сторону одного из них похожий на пистолет предмет, после чего скрылся, — сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчину удалось оперативно задержать в Домодедово. Полицейские изъяли у него светошумовой пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Орске задержали мужчину, обвиняемого в покушении на убийство водителя такси. По данным следствия, 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома на улице Васнецова, поссорился с водителем и ударил его отверткой в шею. Пострадавшему таксисту оказали медицинскую помощь.