Пьяный россиянин повздорил с таксистом и вонзил ему отвертку в шею

Пьяный россиянин повздорил с таксистом и вонзил ему отвертку в шею Нетрезвый житель Орска ударил таксиста отверткой в шею во время ссоры

В Орске задержан мужчина, обвиняемый в покушении на убийство водителя такси, сообщает СУ СК России по Оренбургской области. По данным следствия, 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома на улице Васнецова, поссорился с водителем и ударил его отверткой в шею.

Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома на улице Васнецова, в ходе конфликта с водителем такси нанес ему удар отверткой в шею. Однако преступный умысел на убийство обвиняемый до конца не довел вследствие пресечения его действий третьими лицами и своевременного оказания потерпевшему медицинской помощи, — сказано в сообщении.

Ранее в Красноярском крае мужчина угрожал полицейским бензопилой. В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте: местный житель выяснял отношения со знакомой, которую ранее избивал. Когда полицейские приехали на вызов, мужчина схватил бензопилу и пошел в их сторону. В ответ они сделали два предупредительных выстрела в воздух. Нападавшего удалось обезвредить и доставить в отдел полиции.