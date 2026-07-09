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09 июля 2026 в 12:54

Россиянин попытался дать гаишникам наборы инструментов в качестве взятки

Жителя Челябинской области оштрафовали на 200 тыс. рублей за попытку дать взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Житель Челябинской области признан виновным в попытке дачи взятки сотрудникам ГАИ в Орске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области. По данным ведомства, в апреле 2026 года подсудимый предложил инспекторам два набора инструментов на сумму свыше 13 тыс. рублей, чтобы его не привлекали к административной ответственности.

В апреле 2026 года подсудимый, находясь в служебном автомобиле ГАИ, предложил инспекторам два набора инструментов общей стоимостью свыше 13 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности, — говорится в сообщении.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин внес в Высшую квалификационную коллегию судей представление о получении разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении пребывающего в отставке судьи Лазаревского районного суда города Сочи Сергея Богдановича. Поводом послужили материалы проверки, проведенной Следственным управлением СК по Краснодарскому краю, о факте получения взятки на сумму 50 млн рублей.

До этого в Верховном суде РФ сообщили, что инстанция заключила под стражу бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова. Его обвиняют в подготовке и получении взяток.

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