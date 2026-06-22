Россиянин напал на полицейских с бензопилой Мужчину задержали за нападение на полицейских с бензопилой в Красноярском крае

В Красноярском крае мужчина угрожал полицейским бензопилой, передает РЕН ТВ. По данным источника, инцидент произошел в деревне Зеленая Дубрава Канского района. Россиянин был задержан.

В полицию поступило сообщение о бытовом конфликте: местный житель выяснял отношения со знакомой, которую ранее избивал. Когда сотрудники прибыли на место, возник конфликт.

В процессе мужчина схватил бензопилу и начал наступать на полицейских. Чтобы остановить его, правоохранители несколько раз выстрелили в воздух. После этого мужчину удалось обезвредить и задержать. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Екатеринбурге подростки в масках ограбили магазин, испортили несколько автомобилей и напали на человека. По словам местных жителей, за ограблением стоят двое несовершеннолетних. Местные жители подозревают, что эти налетчики также совершили кражу соседнем в овощном ларьке.