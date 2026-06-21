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21 июня 2026 в 17:40

«Ложись!»: боец СВО рассказал, как остановил напавшего на посетителей в ТЦ

Житель Краснодара задержал напавшего на ТЦ благодаря военным навыкам

Cледственные действия с подозреваемым в убийстве в торговом центре Cледственные действия с подозреваемым в убийстве в торговом центре Фото: t.me/sledcom_press
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Житель Краснодара Александр Воевода рассказал, что обезоружил преступника, напавшего на посетителей торгового центра, благодаря своим военным навыкам. По словам вернувшегося с СВО для прохождения лечения бойца, которые приводит РИА Новости, злоумышленник впал в ступор, когда ему командным голосом приказали ложиться.

Я начал ему командным голосом орать: «Ложись!» — и медленными приставными шагами приближаться к нему, при этом указывая рукой на пол и неоднократно повторяя команду. Он, как в ступоре, послушал меня, бросил нож, лег, — отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что 19-летний нападавший на торговый центр в Краснодаре мог иметь при себе восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств. Злоумышленник проник в здание через ресторан, где заказал еду, а затем направился в туалет общего зала.

Также юрист Вадим Багатурия заявил, что напавшему грозит до 20 лет лишения свободы. По словам правозащитника, соответствующий срок возможен в случае, если следствие установит попытку нападения на двух или более людей.

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