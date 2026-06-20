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20 июня 2026 в 16:44

Юрист ответил, какой срок грозит напавшему в Краснодаре с мачете

Юрист Багатурия: напавшему с мачете в ТЦ грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Напавшему с мачете в ТЦ Краснодара грозит до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Вадим Багатурия. По его словам, такой срок возможен в случае, если следствие установит попытку нападения на двух или более людей.

С учетом всех обстоятельств этого происшествия можно предположить, что ему еще также вменят хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, которое предшествовало данному убийству. Потому что бегать с мачете по торговому комплексу — это, в общем-то, неправильно. Если же будет установлено, что он пытался нападать и на других людей, то можно будет заключить, что он совершил покушение на убийство двух и более лиц, то менее 10 лет лишения свободы этот правонарушитель точно не получит, а на практике ему светит от 15 до 20 лет лишения свободы, — заявил Багатурия.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что нападавший мог быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По его словам, триггером для совершенного преступления мог быть сильный стресс.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что преступнику 19 лет. Во время нападения он заявлял о мотивах мести.

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