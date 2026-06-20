Стали известны данные о нападавшем с мачете в Краснодаре

Стали известны данные о нападавшем с мачете в Краснодаре SHOT: нападавшему на ТЦ в Краснодаре 19 лет

Напавшему на торговый центр West Mall в Краснодаре 19 лет, сообщает Telegram-канал SHOT. Во время нападения он заявлял о мотивах мести.

По информации источника, злоумышленник говорил о том, что его якобы всю жизнь обижали, и связывал свои действия с личной местью. Следователи устанавливают обстоятельства его жизни и данные о семье подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в краснодарском МФЦ произошло нападение на людей. В результате инцидента погибла женщина, пострадали не менее четырех человек.

До этого в Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который с ножом напал на свою знакомую. Жительница дома на улице Троллейной самостоятельно вызвала полицию после бытового конфликта со знакомым, начавшим вести себя крайне агрессивно.

Также сообщалось, что мужчина напал на знакомого и попытался заколоть его саблей. По данным правоохранителей, задержанный в состоянии алкогольного опьянения ударил саблей оппонента в область руки. Пострадавшего госпитализировали.